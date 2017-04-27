Бывшего участника «Агаты Кристи» обязали вернуть брату долг в 4 миллиона рублей

Савеловский суд Москвы обязал бывшего участника группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова выплатить долг его брату, музыканту Глебу Самойлову. Об этом адвокат победившей стороны Алиса Образцова сообщила ТАСС в четверг, 27 апреля.

Самойлов должен выплатить брату 4,3 миллиона рублей, а также оплатить судебные издержки в размере 30 тысяч рублей.

В 2015 году Вадим Самойлов взял у Глеба деньги в долг, заключив соглашение, обязывающее его ежемесячно возвращать брату определенные суммы. Он не выполнил условия документа в полной мере, из-за чего Глеб обратился в суд.

Согласно постановлению, требования музыканта должны быть удовлетворены в полном объеме.

В июне 2016 года Глеб Самойлов подал в суд на брата, обвинив его в нарушении авторских прав. Музыкант утверждал, что Вадим исполнял на концертах 172 песни группы «Агата Кристи», автором которых является Глеб. Суд отказался удовлетворить иск композитора.

Группа «Агата Кристи» распалась в 2010 году. Ее основатели, братья Глеб и Вадим, создали свои коллективы и выступают по отдельности.