Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» резко ответил бойкотирующим «Нашествие» группам

Бывший участник рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов не откажется от выступления на фестивале «Нашествие» из-за присутствия представителей Министерства обороны России. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва» в среду, 25 июля.

«Более того, я абсолютно не раздражаюсь, что Министерство обороны старается участвовать каким-то образом в молодежной политике. Не вижу ничего зазорного в том, что там стоит военная техника. Что же касается заявления солиста группы "Порнофильмы" о том, что музыка против войны: хочу сказать, что наша армия тоже против войны, поэтому она и такая сильная», — подчеркнул Самойлов.

Коллектив «Порнофильмы» отказался от участия в фестивале после того, как организаторы «Нашествия» сообщили о решении разместить на территории мероприятия призывной пункт и военную технику. Помимо «Порнофильмов», фестиваль бойкотировали группы «Элизиум», «Йорш», ска-панк-коллектив Distemper, фолк-рок-группа «Птица», «Пошлая Молли» и певица Монеточка. Отказ от выступлений музыкантов вызвал в соцсетях скандал.

Группа «Агата Кристи» распалась в 2010 году. Братья Глеб и Вадим Самойловы создали свои коллективы и выступают по отдельности. В июне 2017-го Вадиму запретили посещать Украину «в интересах обеспечения государственной безопасности».

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