Монеточка отказалась от «Нашествия» вслед за «Пошлой Молли»

Певица Монеточка отменила свое выступление на фестивале «Нашествие». Запись появилась на ее странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал увидеть меня в этом году на "Нашествии", но мое выступление отменяется. Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира», — написала она на своей странице.

Ранее стало известно, что группа «Пошлая Молли» также решила отказаться от участия в фестивале. «Сегодня мы с удивлением узнали, что в фестивале "Нашествие" примет участие Министерство Обороны РФ. В связи с этим мы не сможем выступить на мероприятии. Там, где музыка — нет места оружию. Приносим извинения всем нашим поклонникам!», — говорится на официальной странице коллектива во «ВКонтакте».

По аналогичным причинам на «Нашествии» отказались выступать рок-группы «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш».

В соцсетях группы «Порнофильмы» вывешена следующая запись: «Никакой пропаганды милитаризма — было нашим главным условием участия в фестивале "Нашествие". Что ж, в этой ситуации нам не остается ничего, кроме как отказаться от выступления».

По словам музыкантов из «Элизиума», организаторы фестиваля «обещали, что никакой милитаристской пропаганды на фестивале не будет, однако недавно пришла другая информация — Министерство обороны все же в деле, с зоной техники и пунктом отбора в армию».

Рок-фестиваль «Нашествие» проводится в Тверской области с 1999 года. С 3 по 5 августа в поселке Большое Завидово выступят «Ария», «Пикник», «Ленинград», «Кирпичи», Tequilajazzz и другие.

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