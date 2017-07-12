Организаторы «Нашествия» вернут деньги не сумевшим припарковаться зрителям

Организаторы рок-фестиваля «Нашествие» готовы вернуть деньги за парковку всем зрителям фестиваля, кто не смог припарковаться и способен это доказать. Об этом сообщила гендиректор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева, передает РИА Новости.

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Она отметила, что извиняться за погодные условия «довольно странно». «Над стихией мы не властны. Мы со своей стороны делали все возможное и невозможное, на площадке работала наша техника, а кто оплачивал трактора — это их выбор», — добавила она.

Фестиваль, прошедший в минувшие выходные в Тверской области, был омрачен проливными дождями, размывшими землю. Автомобили посетителей «Нашествия» из грязи вытаскивали с помощью спецтехники. Позднее в сети появилась петиция от зрителей, которые требуют признать плохую организацию шоу и требуют вернуть им деньги за парковку и услуги тракторов.

«Нашествие» проводится ежегодно с 1999-го года. В 2003-м фестиваль по соображениям безопасности был виртуальным — выступления артистов транслировались из студии, в 2007-м мероприятие отменили по организационным причинам.