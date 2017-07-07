Полиция обнаружила на «Нашествии» тайник с 257 бутылками алкоголя

Сотрудники полиции обнаружили на территории палаточного городка рок-фестиваля «Нашествие» тайник с 257 бутылками алкоголя. Об этом в региональном управлении МВД сообщили РИА Новости в пятницу, 7 июля.

«В первый день фестиваля (...) обнаружено закопанными в земле 257 бутылок емкостью 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — отметили в полиции.

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Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают причастных к созданию тайника людей.

Ранее в пятницу сообщалось, что за титул президента «Нашествия» поборются такие исполнители, как Сергей Шнуров, Вячеслав Бутусов, Валерий Кипелов, Глеб Самойлов и Филипп Киркоров. Выборы пройдут под контролем председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой.

На территорию рок-фестиваля запрещается приносить оружие, опасные предметы, наркотики, а также скоропортящиеся продукты и алкоголь. Мероприятие проходит с 7 по 9 июля в Большом Завидово в Тверской области. Впервые «Нашествие» состоялось в 1999 году.