Шнуров и Киркоров поборются за титул президента «Нашествия»

На музыкальном фестивале «Нашествие-2017» стартовали прямые выборы президента. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает корреспондент Национальной службы новостей (НСН).

Отмечается, что на событии работают волонтеры из Центризбиркома.

Ранее информационное агентство опубликовало бюллетень, в котором указаны кандидаты на пост президента фестиваля. В документе значатся имена таких исполнителей, как Сергей Шнуров, Вячеслав Бутусов, Валерий Кипелов, Глеб Самойлов и Филипп Киркоров.

Результаты голосования 9 июля объявит глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

В пятницу сообщалось, что фестиваль откроется выступлением Вячеслава Бутусова с детским хором музыкальной школы имени Александрова.

«Нашествие» пройдет 7-9 июля на поле в Большом Завидово в Тверской Области. Хедлайнерами фестиваля станут Гарик Сукачев и «Бригада С». Помимо концертов, в программу мероприятия включено выступление пилотажной группы «Витязи».