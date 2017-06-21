Глава ЦИК Памфилова поможет фестивалю «Нашествие» выбрать президента

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова планирует посетить музыкальный фестиваль «Нашествие», который пройдет в Тверской области 7-9 июля. Об этом в среду, 21 июня, сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

«Элла Александровна планирует принять участие в фестивале», — сообщили в ЦИК. При этом не уточняется, на какой из дней запланирован визит.

В начале июня Памфилова давала интервью радиостанции «Наше Радио», которая проводит фестиваль. Ее пригласили на мероприятие и предложили провести выборы президента «Нашествия». Глава ЦИК пообещала приехать и помочь в проведении голосования.

Планируется, что отдать свой голос за кандидата можно будет в специальном шатре на территории фестиваля. На сайте радиостанции создан раздел, посвященный выборам. С 21 по 26 июня любой желающий сможет выдвинуть кандидатуру кого-то из музыкантов. С 26 июня по 2 июля пройдут «праймериз», в ходе которых будут выбраны 10 претендентов, которые и войдут в окончательный список.

«Нашествие» — один из крупнейших российских музыкальных фестивалей, проводимых под открытым небом. Впервые прошел в 1999 году. В 2003 году проходил виртуально (выступления артистов транслировались из студии «Нашего Радио»), так как после теракта на фестивале «Крылья» возникли опасения за безопасность мероприятия, в 2007-м не проводился по организационным причинам.

