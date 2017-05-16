Захарова прокомментировала запрет «Нашего радио» на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула власти Западных стран в бездействии по отношению к киевским властям, ограничивающим СМИ в стране. Обсуждая с Национальной службой новостей (НСН) запрет «Нашего радио» на Украине, она назвала действия по отношению к российским медиа цензурой по политическим мотивам.

«Киевский режим использует всевозможные силовые методы воздействия на своих граждан: от запрещения музыки и литературы, до военной агрессии против своего народа. Европа и США безмолвствуют», — заявила она НСН.

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Ранее во вторник, 16 мая, на сайте президента Украины Петра Порошенко появился подписанный им указ о блокировке в стране активов телекомпаний ВГТРК, ОТР, «НТВ-Плюс», ТНТ, РЕН ТВ, «ТВ Центр», РБК, «Звезда». Представители «Нашего радио» в ответ на попадание под санкции пригласили жителей Украины на организуемый радиостанцией музыкальный фестиваль «Нашествие», который в июле пройдет Тверской области, сообщало НСН.

В санкционный список также внесены ресурсы компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group. В частности, под блокировку попадут самые популярные на Украине соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении «1С», «Еврософтпром» — обладателя авторских прав на программное обеспечение «1С», «Яндекса» и «Лаборатории Касперского».