«Нашествие» откроется выборами президента под руководством Памфиловой

«Нашествие» откроется с выборов президента музыкального фестиваля, которые пройдут под контролем специального гостя мероприятия — председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой. Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля в четверг, 29 июня.

Претендентов на этот пост отберут в ходе предварительного голосования на сайте фестиваля.

Материалы по теме Лови волну Девять главных музыкальных фестивалей этого лета в России

«Именно эти 10 кандидатов войдут в бюллетень для голосования. В самом центре поля "Нашествия" будет построен специальный шатер с ящиками для голосования», — отмечается в сообщении. Его результаты по итогам подсчета голосов объявит глава ЦИК в финальный день фестиваля.

В оргкомитете подчеркнули, что фестивальные выборы соответствуют четырем основным требованиям, предъявляемым к выборам политическим: «открытость, прозрачность, демократичность, удобство». В частности, шатер для голосования будет оборудован камерами, а за его ходом будут следить сотрудники СМИ.

«Нашествие» пройдет 7-9 июля в Большом Завидово (Тверская область). Хедлайнерами фестиваля станут Гарик Сукачев и «Бригада С». Помимо концертов, в программу мероприятия выключено выступление пилотажной группы «Витязи».