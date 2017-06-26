Стартовал второй этап выборов президента «Нашествия»

Организаторы музыкального фестиваля «Нашествие» объявили об окончании выдвижения кандидатов на пост президента мероприятия. Стартовал второй этап выборов, пишет Национальная служба новостей (НСН) в понедельник, 26 июня.

Отмечается, что в музыкальном праймериз в рамках акции примут участие все 750 выдвинутых кандидатов. Среди них — любители музыки и известные артисты, такие как Валерпий Кипелов, Владимир Левкин, Константин Кинчев, Юрий Шевчук, Сергей Шнуров и Илья Черт.

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Голосование за кандидатов проходит на сайте радиостанции «Наше радио» Оно продлится до 2 июля. По результатам онлайн-выборов будут выбраны 10 человек с наибольшим количеством голосов.

Прямые выборы президента «Нашествия-2017» пройдут с 7 по 9 июля в Тверской области. Победителя 9 июля назовет председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

«Нашествие» — один из крупнейших российских музыкальных фестивалей, проводимых под открытым небом. Впервые прошел в 1999 году. В 2003 году проходил виртуально (выступления артистов транслировались из студии «Нашего Радио»), так как после теракта на фестивале «Крылья» возникли опасения за безопасность мероприятия, в 2007-м не проводился по организационным причинам.