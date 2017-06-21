Вышел клип на «Звезду по имени Солнце» ко дню рождения Виктора Цоя

Видео: Яндекс / YouTube

В сети появился музыкальный клип на песню «Звезда по имени Солнце» в честь 55-летия со дня рождения Виктора Цоя. Видеотрибьют опубликован на YouTube-канале «Яндекс».

Пятиминутный ролик снят одним дублем. «В клипе есть несколько десятков скрытых отсылок к песням, фильмам и эпизодам из жизни Цоя: от группы крови на рукаве одного из персонажей до алюминиевых огурцов», — отмечается в подписи к видео.

В съемках приняли участие жители Санкт-Петербурга.

В феврале сообщалось, что режиссер Кирилл Серебренников снимет фильм о том, как Виктор Цой записывал первый альбом.

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Основал рок-группу «Кино», написал такие песни, как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Перемен» и «Последний герой». Музыкант погиб в автокатастрофе в 1990 году в возрасте 28 лет.