Памфилова назвала себя фанатом Высоцкого и Талькова

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призналась, что в свободное время слушает российских рок-музыкантов. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН) в четверг, 8 июня.

«"Наутилус Помпилиус" обожаю. Вне конкуренции [Владимир] Высоцкий, у меня на этом ребенок вырос. Я фанат абсолютный», — сказала она, добавив, что еще ей нравится творчество Игоря Талькова.

По словам главы ЦИК, под музыку она занимается домашними делами: «Что бы я ни делала: мою посуду или окна — я не делаю это, я музыку слушаю». Она отметила, что простые мелодии не могут ее потрясти. «Два притопа, три прихлопа — это не мое, мне важно, чтобы в музыке был смысл, чтобы была скупая мужская лирика», — подчеркнула Памфилова.

Председатель избирательной комиссии также рассказала, что любит работать в огороде: «Я придумала специальные грядки, чтобы не наклоняться, приподнятые».

В марте мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя возможность выдвижения кандидатом в президенты России, сослался на отрывок из песни Высоцкого: «Не волнуйтесь — я не уеду, и не надейтесь — я не уеду».

