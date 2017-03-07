Названы самые популярные в СМИ женщины во власти

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова возглавила рейтинг «Женщины во власти. Россия» за 2016 год, подготовленный системой медиаанализа «СКАН-Интерфакс», передает агентство.

За минувший год спикер МИД упоминалась в различных СМИ свыше 113 тысяч раз. На втором месте председатель Банка России Эльвира Набиуллина, она была упомянута более 79 тысяч раз. На третьей позиции рейтинга спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее в СМИ упоминали больше 73 тысяч раз.

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Пятерку рейтинга замыкают вице-премьер Ольга Голодец и председатель Центризбиркома Элла Памфилова. В число популярных женщин-политиков в СМИ также вошли министр здравоохранения Вероника Скворцова, депутат Госдумы Наталья Поклонская, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, спикер МВД Ирина Волк и губернатор ХМАО Наталья Комарова.

В то же время зарубежные женщины-политики опережают россиянок в рейтинге. Так, кандидата в президенты США Хиллари Клинтон на выборах в ноябре 2016 года в несколько раз превысил рейтинг Захаровой. Клинтон была упомянута в российский прессе больше 289 тысяч раз. На втором месте — канцлер Германии Ангела Меркель (более 139 тысяч упоминаний), третью строчку заняла осужденная в России украинка Надежда Савченко (более 125 тысяч упоминаний).