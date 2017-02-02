Россия
 

В Кремле оценили высокий медиарейтинг Трампа в российских СМИ

Перейти в «Мою Ленту»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп стал самой упоминаемой персоной в российских средствах массовой информации за январь 2017 года. Об этом в четверг, 2 февраля, пишет газета «Ведомости».

«Никто не гонится за лидерством. Месяц от месяца конъюнктура может меняться», — сказал Песков.

По версии информационно-аналитической системы «Медиалогия», медиаиндекс Трампа превысил 1,8 миллиона, рейтинг российского лидера Владимира Путина составил 1,15 миллиона, уточняет издание. В то же время, пресс-секретарь «Медиалогии» Надежда Жуковская подчеркнула, что это данные одного месяца.

1 февраля «Интерфакс» привел данные своей «Системы комплексного анализа новостей» (СКАН), согласно которым американский президент получил более 202 тысяч ссылок в материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.

За последние несколько лет это первый случай, когда верхняя строчка рейтинга остается не за президентом Владимиром Путиным, который по итогам января занимает второе место по упоминаемости в российской прессе (147,7 тысяч ссылок в СМИ), отмечает агентство.

7 декабря 2016 года редакция американского журнала Time присудила статус человека года Трампу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп стал самой упоминаемой персоной в российских СМИ
Трамп обогнал Путина в рейтинге самых упоминаемых персон в российской прессе
В Госдуме поздравили Трампа со званием «Человек года»
Журнал Time объявил человека года
Последние новости
СМИ узнали о грядущем увольнении руководителя «Почты России»
ОАК заключила договор на доработку Ил-114
На севере Москвы приезжие с Кавказа избили эвакуаторщика
Завершено бурение глубочайшей в мире вулканической скважины
Дочь Обамы устроилась в кинокомпанию
Допинг-проба Б Поветкина дала положительный результат
В День сурка российский телеканал покажет «День сурка» 12 раз подряд
Другие материалы рубрики
00:08 Сегодня
Alfred T. Palmer

Не в кочегары и не в плотники

Можно ли пускать женщин в «мужские» профессии
19:13 31 января 2017

Москва призвала Киев прекратить провокации в Донбассе

10:49 Сегодня

Скорая с младенцем попала в ДТП под Владимиром

21:02 1 февраля 2017

Полицейские в Москве обстреляли протаранивший их экипаж BMW X6

00:07 Сегодня
Наталья Поклонская

Стучите громче

Зачем Поклонской компромат на депутатов Госдумы
16:13 31 января 2017

Российский сенатор указал на главного спонсора «самостийных отрядов» в Донбассе

20:44 1 февраля 2017

В Госдуме отреагировали на заявление Киева об обстреле Ан-26

15:58 31 января 2017

В РПЦ пригрозили вывести на улицы миллион сторонников передачи Исаакия

00:09 29 января 2017

«Исчез кефир, зато всегда есть водка»

Откуда бралось «советское изобилие», в которое россияне верят до сих пор
18:55 1 февраля 2017

Вдова Бориса Ельцина заметила большие перемены в облике Екатеринбурга

19:12 1 февраля 2017

Крым оформил все объекты культурного наследия в собственность России

18:29 1 февраля 2017

Из-за невыдачи виз норвежским депутатам сорвалось мероприятие в Совфеде

Россия
Alfred T. PalmerНе в кочегары и не в плотники
Можно ли пускать женщин в «мужские» профессии
Наталья ПоклонскаяСтучите громче
Зачем Поклонской компромат на депутатов Госдумы
Скорая с младенцем попала в ДТП под Владимиром
В Кремле оценили высокий медиарейтинг Трампа в российских СМИ
За гектаром и за запахом тайги
Что ждет желающих бесплатно получить надел и перебраться на Дальний Восток
Полицейские в Москве обстреляли протаранивший их экипаж BMW X6
В Госдуме отреагировали на заявление Киева об обстреле Ан-26
Все материалы
Мир
A woman talks to her relatives across a fence separating Mexico and the United States, in Tijuana, Mexico, November 12, 2016. REUTERS/Jorge Duenes TPX IMAGES OF THE DAYЗабористый план
Рассказ жителя Сан-Диего о том, зачем Трампу стена на границе с Мексикой
Господин, неприятный во всех отношениях
Победа Трампа заставила нервничать и Северную Корею, и Южную
Протестующие против ограничений на въезд мусульман в СШАТише едешь, дальше будешь
Почему антимусульманский указ Трампа вызвал скандал и неразбериху на границе
СМИ назвали худшей беседу Трампа с австралийским премьером
Самолет российского МЧС защитил от огня два чилийских города
Трамп констатировал «быстрое поглощение» Ирака Ираном
В китайском Вэньчжоу второй раз за год обрушились жилые здания
Все материалы
Бывший СССР
«Острее всего реагируют дети»
Что рассказывают жители Донецка об обстрелах и боях в Авдеевке
В ЮНИСЕФ оценили последствия боевых действий в районе Авдеевки
При обстреле украинской армией Донецка пострадали два мирных жителя
Порошенко подтвердил намерение провести референдум о вступлении Украины в НАТО
Порошенко назвал себя основным сторонником отмены антироссийских санкций
Донецкий губернатор сообщил о переговорах по перемирию в районе Авдеевки
Савченко назвала Порошенко врагом народа
Все материалы
Финансы
Петр Порошенко на пресс-конференции в БерлинеЗадарма Родины
Почему продвигаемая Порошенко приватизация обречена на провал
«Наша экономика подсела на мигрантов»
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов рассказывает, кто повысит доходы россиян
Мастер кривых зеркал
Как американец помог Deutsche Bank вывести из России 10 миллиардов долларов
ФРС сохранила действующую процентную ставку
Новак доложил Путину о добровольном сокращении нефтедобычи
Запасы бекона в США упали до 50-летнего минимума
ВВП России в 2016 году сократился на 0,2 процента
Все материалы
Бизнес
Сыровая кара
Как будут наказывать граждан за провоз санкционных продуктов
ОАК заключила договор на доработку Ил-114
Теплоперестройка
Зачем теплоэнергетике нужны реформа и новый закон
СМИ узнали о грядущем увольнении руководителя «Почты России»
Состояние российских миллиардеров за месяц выросло на 7,9 миллиарда долларов
«Черноморнефтегаз» прокомментировал сообщения об обстреле украинского Ан-26
Правительство Индии создаст нефтяного конкурента транснациональных корпораций
Все материалы
Силовые структуры
March 4, 2015 - Srinagar, Kashmir - SRINAGAR, INDIAN ADMINISTERED KASHMIR, INDIA - MARCH 04: A recruits of Indian armys soldier from Kashmir arrange INSAS (Indian Small Arms System) rifles after his passing out parade at Rangreth in a garrison on MarchСтреляющие неудачники
Пять худших автоматов ХХ века по версии «Ленты.ру»
Убийца Мурат Агджаров (справа) и следователь Александр Страмцов (слева) во время следственных действийВоскресшая
Как в Рязани погребенная заживо спаслась от своих палачей-наркоплантаторов
Операция по извлечению тонущего в Москве-реке автомобиля Subaru ForesterЛеденящие подробности
Вытащивший женщину из реки сотрудник ДПС и другие неожиданные спасатели
На севере Москвы приезжие с Кавказа избили эвакуаторщика
В 2017 году Китай получит десять истребителей Су-35
Пентагон признал гибель мирных жителей при операции в Йемене
WSJ узнала о решении НАТО отложить переговоры с Украиной по ПРО
Все материалы
Наука и техника
This is an orbital view of Olympus Mons on MarsКирпичная фабрика
Наличие текущих рек лавы на Марсе доказали с помощью 200 граммов
Чуть не лопнуло
Названо неожиданное преимущество высокого кровяного давления
Обнаженный трахит
На дне океана обнаружили следы затерянного континента
Ученые построят квантовый компьютер размером с футбольное поле
Завершено бурение глубочайшей в мире вулканической скважины
Впервые определены координаты всех атомов крупной частицы
Определены генетически близкие древним охотникам и собирателям народы
Все материалы
Спорт
Бранислав ИвановичУспеть до закрытия
Чем запомнился трансферный дедлайн зимы 2017 года
Допинг-проба Б Поветкина дала положительный результат
Игрок сборной России по бенди пожаловался на недостаток зрителей на ЧМ в Швеции
Шайба попала в лицо судье после броска Овечкина в матче НХЛ
Английский футболист отпраздновал 100-й гол в АПЛ танцем робота
Луис Суарес обвел троих защитников и забил гол в матче c «Атлетико»
Пойманный пьяным за рулем футболист «Ливерпуля» лишился водительских прав
Все материалы
Культура
Искушение и наказание
Сказки для взрослых Дэвида Митчелла, Салмана Рушди и мадам д’Онуа
Михаил Ефремов и Виктория Романенко в сцене из спектакля «Амстердам» Без штанов, но в папахе
Гей-парад глазами уральского чиновника
Абсентный синдром
Трансвеститы и сутенеры квартала красных фонарей в объективе Андерса Петерсена
Дочь Обамы устроилась в кинокомпанию
В США снимут фильм про Джона Леннона и Йоко Оно
Украина пустит на «Евровидение» не представляющих угрозу зрителей и артистов
Кино в эпоху Оруэлла
Русский допинг, осада Алеппо и другие сюжеты фильмов-победителей «Сандэнса»
Все материалы
Интернет и СМИ
За базар ответишь
Как блогеры бегут из страны и садятся в тюрьму за провокационные ролики
Спасись и сохранись
Богачи набивают бункеры патронами в ожидании конца света
Дональд ТрампПрикрыл тылы
Трамп придумал, как защитить Америку от хакеров
Facebook признал иллюминатов
Белый дом по ошибке включил в свои ряды шотландца
«Какого цвета платье», чихающую панду и десяток мемов собрали в одной рекламе
Жительницу Шарьи осудили за отчаянные попытки стать содержанкой олигарха
Все материалы
Ценности
Жюльен Маршенуар«Часы отвлекают от мира с террористическими атаками»
Жюльен Маршенуар, знаток старинных механизмов и созерцатель звезд
Российские манекенщики снялись в рекламе Giorgio Armani
Ralph Lauren сшил мужчинам одежду в духе Дикого Запада
Карл Лагерфельд создал тиары для дебютанток Венского бала
Rolls-Royce пригласил состоятельных россиян в Куршевель и Санкт-Мориц
Колье Insolence, ChaumetЗагорелись глаза
Украшения, которые может позволить себе Мелания Трамп
Zara убрала из продажи в России опасную одежду
Все материалы
Путешествия
Здесь Русью пахнет
Лучшие концепции туристического бренда страны
Стоповер в подарок
Как за те же деньги посетить в два раза больше стран
Турпоток из России в Турцию упал на 80 процентов
Аварийная посадка самолета на одном двигателе попала на видео
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - SEPTEMBER 17: A aerial view of a beach scene on September 17, 2014 in Dubai, United Arab Emirates.Границ больше нет
Государства по всему миру облегчают визовые требования для россиян
Турист погиб после столкновения со сноубордисткой на российском курорте
Ростов-на-Дону признали самым опасным европейским городом
Все материалы
Из жизни
«Мы делали барбекю, много смеялись»
Сирийские беженцы поделились фотовоспоминаниями о хороших временах на родине
«Facebook перевез меня из Новой Зеландии в Лондон»
Рассказ москвича, дважды менявшего страну ради карьеры
Принцессы фитнеса
Десять самых тренированных женщин королевской крови
«Во Франции мы за мультикультурность»
15 фотофактов о новой «Мисс Вселенная» Ирис Миттенар
У Бейонсе будет двойня
В Канаде пес воссоединился с любимой игрушкой спустя пять лет
В Непале две козы застряли в одном горшке
Все материалы
Тест-драйв корейского лимузина
Длительный тест Genesis G90. Часть первая
В Париже выбрали самый красивый концепт-кар года
Советские автомобили с пластиковыми кузовами
Эксклюзивные архивные фотографии необычных машин СССР: часть первая
Двукратный чемпион Формулы-1 построит суперкар
Как используют машины на съемках фильмов
Чем в кино снимают погони и автомобильные сцены
Новая «пятерка» BMW стала универсалом
Забытый «почтальон» Volkswagen
Typ 147 — брат хиппи-буса, о котором знают не все
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы