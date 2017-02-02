В Кремле оценили высокий медиарейтинг Трампа в российских СМИ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп стал самой упоминаемой персоной в российских средствах массовой информации за январь 2017 года. Об этом в четверг, 2 февраля, пишет газета «Ведомости».

«Никто не гонится за лидерством. Месяц от месяца конъюнктура может меняться», — сказал Песков.

По версии информационно-аналитической системы «Медиалогия», медиаиндекс Трампа превысил 1,8 миллиона, рейтинг российского лидера Владимира Путина составил 1,15 миллиона, уточняет издание. В то же время, пресс-секретарь «Медиалогии» Надежда Жуковская подчеркнула, что это данные одного месяца.

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1 февраля «Интерфакс» привел данные своей «Системы комплексного анализа новостей» (СКАН), согласно которым американский президент получил более 202 тысяч ссылок в материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.

За последние несколько лет это первый случай, когда верхняя строчка рейтинга остается не за президентом Владимиром Путиным, который по итогам января занимает второе место по упоминаемости в российской прессе (147,7 тысяч ссылок в СМИ), отмечает агентство.

7 декабря 2016 года редакция американского журнала Time присудила статус человека года Трампу.