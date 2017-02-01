Трамп обогнал Путина в рейтинге самых упоминаемых персон в российской прессе

Президент США Дональд Трамп возглавил десятку самых упоминаемых персон в российской прессе в январе, согласно данным принадлежащей «Интерфаксу» «Системе комплексного анализа новостей» (СКАН). Его результаты публикует само агентство.

Политическая и финансово-экономическая пресса ссылалась на Трампа более 202 тысяч раз. Путин, занявший вторую строчку рейтинга, получил свыше 147 тысяч ссылок. На третьем месте по частоте упоминаний в российской прессе — прежний президент США Барак Обама, на четвертой — соперница 45-го президента США по предвыборной гонке Хиллари Клинтон.

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В десятку наиболее интересовавших прессу персон в январе также вошли председатель правительства России Дмитрий Медведев, президент Украины Петр Порошенко, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава российского МИД Сергей Лавров, бывший президент Украины Виктор Янукович и белорусский лидер Александр Лукашенко.

СКАН анализирует центральные и региональные СМИ, данные информагентств, отраслевых изданий, телеканалов и радиостанций, интернет-изданий. Всего в базе данных системы «Интерфакса» более 23,1 тысячи наименований источников. Ежедневно в базу СКАН поступает более 240 тысяч публикаций.