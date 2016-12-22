Бог и Клинтон попали в список «Наименее влиятельные люди 2016 года»

Журнал GQ представил список политиков, спортсменов, культурных и общественных деятелей, которые «испортили год» и стали наименее влиятельными людьми. В числе прочих в перечень вошла демократ Хиллари Клинтон, проигравшая на выборах президента США республиканцу Дональду Трампу.

Автор списка — журналист Дрю Мэгари (Drew Magary). Он отмечает, что даже на смертном одре он не сможет понять, как Клинтон, набравшая на выборах президента на три миллиона больше голосов, все равно «проиграла этому мудаку».

Места в перечне Мэгари не прописаны. В него также вошли писательница Джоан Роулинг, политики Джеб Буш и Тим Кейн, певица Тейлор Свифт, бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон, создатель Twitter Джек Дорси, основатель Facebook Марк Цукерберг, американский пловец Райан Лохте и другие.

Замыкает список бог. Журналист отмечает, что решил включить его в топ, несмотря на то что он не является человеком. «Все выходит из-под контроля. Мы здесь в глубоком дерьме. Мы нуждаемся в тебе. Жертвоприношение — единственное, что у нас получается хорошо... Нам нужна помощь. И не насылай наводнение! Наводнения не являются ответом на все вопросы», — обратился к богу Магари.

В середине декабря журнал Forbes назвал самым влиятельным человеком года президента России Владимира Путина. Политик возглавил список издания в четвертый раз.