Телеведущая Опра Уинфри задумалась составить конкуренцию Трампу на выборах

Американская телеведущая Опра Уинфри в интервью Дэвиду Рубинштейну из Bloomberg призналась, что поменяла отношение к участию в президентской гонке. Она не исключила, что в будущем могла бы баллотироваться в президенты США.

Отвечая на вопрос ведущего, не задумывалась ли она претендовать на пост главы государства, Уинфри ответила, что никогда даже не задумывалась о такой возможности. «Я полагала, что у меня нет опыта в управлении, что я не знаю достаточно. А теперь я думаю ... Оу» — сказала Уинфри, намекая, как предполагают американские СМИ, на то, что у действующего президента США Дональда Трампа тоже нет политического опыта.

Слова телеведущей идут вразрез с ее прежними заявлениями: еще в январе она говорила об обратном, указывает The Independent.

Газета The New York Daily News отмечает, что Уинфри действительно изменила отношение к президентству в связи с победой на выборах неопытного в политике Трампа.

Уинфри обрела популярность благодаря собственному ток-шоу, которое выходило на американском телевидении с 1986 по 2011 год. В настоящее время она имеет несколько бизнесов, в том числе занимается продюсированием голливудских картин и изданием бестселлеров, а также борется за права женщин.

Уинфри — первый и единственный чернокожий мультимиллиардер в Северной Америке. На прошедших в 2016 году президентских выборах в США она поддерживала Хиллари Клинтон.