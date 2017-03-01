Путин обошел Трампа по упоминаемости в российских СМИ

Президент России Владимир Путин возглавил десятку самых упоминаемых персон в российской прессе за февраль, обойдя своего американского коллегу Дональда Трампа. Об этом в среду, 1 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Системы комплексного анализа новостей» (СКАН).

Согласно исследованию, политические и финансово-экономические СМИ в прошлом месяце ссылались на Путина более 153 тысяч раз. Трамп следует за ним с незначительным отрывом — его имя упоминалось свыше 142 тысяч раз.

Также в первую пятерку вошли президент Украины Петр Порошенко (40,9 тысячи упоминаний), председатель российского правительства Дмитрий Медведев (38,7 тысячи) и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков (свыше 29,4 тысячи).

За ними следуют бывший американский президент Барак Обама, глава МИД Сергей Лавров, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Украины Владимир Гройсман. Кроме того, в топ-10 рейтинга вошел постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, скончавшийся 20 февраля.

По данным СКАН, Дональд Трамп возглавил рейтинг самых упоминаемых персон в российских СМИ за январь. Российский президент занял тогда вторую строчку списка. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя журналистам эту информацию, заявил, что Путин не гонится за лидерством в информационном поле. «Месяц от месяца конъюнктура может меняться», — добавил он.

СКАН принадлежит «Интерфаксу» и анализирует центральные и региональные СМИ, данные информагентств, отраслевых изданий, телеканалов и радиостанций, интернет-изданий. Ежедневно в базу поступает более 240 тысяч публикаций.