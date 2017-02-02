ВЦИОМ зафиксировал стабильно высокий уровень доверия россиян к Путину

Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина гражданами страны остается высоким. Об этом свидетельствуют результаты трех еженедельных опросов, которые проводились Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в январе и опубликованы на сайте организации в четверг, 2 февраля.

По данным ВЦИОМ, в период с 9 по 15 января одобряли работу главы государства 85,3 процента респондентов, а спустя две недели — 85,6 процента.

Рейтинговый показатель Путина в сравнении с другими госслужащими в последнюю неделю (23-29 января) оказался почти на три процента выше, чем в первую — 54,3 процента. В верхнюю тройку рейтинга одобряемых политиков также вошли премьер-министр Дмитрий Медведев (18,2 процента) и глава Минобороны Сергей Шойгу (17,7 процента).

Деятельность главы правительства в первый месяц года положительно оценивали около 60 процентов россиян (60,7 процента по данным за 9-15 января и 59,7 процента за 23-29 января). Работу кабмина по итогам последней январской недели одобряли 61,6 процента опрошенных.

Исследование ВЦИОМ проводилось методом телефонного интервью. Ежедневно опрашивалось по 600 респондентов не менее чем в 80 российских регионах.