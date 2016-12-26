Россияне выбрали Путина политиком года

Большинство россиян (64 процента) назвали президента Владимира Путина политиком года в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ об итогах года.

За главой государства с большим отрывом идет министр иностранных дел Сергей Лавров (18 процентов), за ним следуют лидер ЛДПР Владимир Жириновский (8 процентов), руководитель Минобороны Сергей Шойгу (8 процентов) и премьер-министр Дмитрий Медведев (7 процентов).

Работу Путина одобряют 86 процентов респондентов, Медведева — 61.

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Участников исследования также попросили назвать три главных мировых события уходящего года. 33 процента упомянули войну в Сирии, 31 — выборы президента США, 13 — Олимпиаду и допинговый скандал, еще 8 — военные действия на Украине.

Главными событиями в России опрошенные считают выборы в Госдуму (10 процентов); допинговый скандал и выступления спортсменов (7 процентов); борьбу с коррупцией и аресты чиновников (четыре процента).

Скорее трудным и очень тяжелым 2016 год признали 34 и 13 процентов россиян соответственно, крайне удачным он был для 8 процентов, 44 сочли его в целом хорошим, один процент затруднился ответить.

Всероссийский опрос был проведен 17-18 декабря. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек. Погрешность не превышает 3,5 процента.