Большинство россиян положительно оценили декабрьскую пресс-конференцию Путина

Доля россиян, положительно оценивающих итоги последней большой пресс-конференции президента Владимира Путина, достигла максимума (88 процентов) за все годы измерений. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

По данным опроса, лишь 9 процентов респондентов, следивших за конференцией в прямом эфире или благодаря новостным выпускам, остались не удовлетворены ответами главы государства на вопросы журналистов.

Полностью выступление президента в режиме онлайн посмотрели 11 процентов граждан, 24 процента видели ее частично. Еще 16 процентов узнали об основных вопросах и ответах из новостных выпусков.

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Более трети граждан (34 процента) из числа тех, кто ознакомился с содержанием конференции, нашли ее интересной. Затянутым выступление показалось 9 процентам зрителей, а 12 процентов заявили, что остались им разочарованы.

Темами выступления, вызвавшими наибольший резонанс, стали вопросы, касающиеся внешней и внутренней политики страны. Так, 10 процентов граждан отметили темы, касающиеся ситуации в Сирии, еще по 9 процентов — отношений со странами Запада и Украиной. Для 10 процентов опрошенных наиболее интересной стала дискуссия о положении пенсионеров и их обеспечении, еще 8 процентов отметили вопрос обороноспособности страны и расходов на армию.

Всероссийский опрос был проведен 24-26 декабря методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,8 тысячи человек. Погрешность не превышает 2,5 процента.

Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоялась 23 декабря. Она стала рекордной по количеству аккредитованных журналистов — их было 1437 человек. В общей сложности главе государства задали 67 вопросов.