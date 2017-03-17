Мэр Новосибирска пообещал остаться в городе вместо выдвижения в президенты

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в первую очередь думает о благополучии горожан, а не о выдвижении кандидатом в президенты России. Так он прокомментировал информацию о том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов внес его имя в список претендентов для участия в президентской кампании. Слова градоначальника приводит ТАСС в пятницу, 17 марта.

«Главная для меня задача — выполнение федеральных программ, обязательств, которые мы взяли на себя перед новосибирцами. Как у Высоцкого: "Не волнуйтесь — я не уеду, и не надейтесь — я не уеду"», — сказал он.

Ранее в пятницу, как отмечает ТАСС, Зюганов пообещал, что решение о кандидате в президенты от коммунистов будет принято «после консультации со всеми народно-патриотическими силами».

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16 марта стало известно, что Зюганов внес в список кандидатов для участия в выборах президента Локотя и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Всего в списке 21 человек. Партия из предложенного перечня отберет пять-шесть человек на съезде, который пройдет в мае. В декабре будет объявлено имя окончательного кандидата.

1 марта газета «Известия» со ссылкой на источники в администрации президента сообщила, что председатель КПРФ может отказаться от выдвижения своей кандидатуры на президентские выборы, которые пройдут в 2018 году. По данным источников издания, ему предложили подобрать трех кандидатов моложе 55 лет для участия в выборах.