Коммунисты сочли провокацией слухи о болезни Зюганова

Информация о болезни председателя КПРФ Геннадия Зюганова не соответствует действительности, заявил депутат Госдумы от фракции коммунистов, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 17 марта.

«Это является откровенной провокацией и полной чушью. Тем, кто пишет всякую чушь, хотелось бы посоветовать поучаствовать с Зюгановым в каких-то спортивных мероприятиях, в рабочем графике и посмотреть, в какой отличной физической и рабочей форме он находится», — сказал Ющенко, комментируя слова главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова об ухудшении здоровья политика.

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Ранее в пятницу Венедиктов написал в своем блоге в Twitter, что лидер коммунистической партии находится «под постоянным наблюдением врачей» из-за проблем с сердцем. «Коммунисты и в июне 12 (2012 года — прим. «Ленты.ру») скрывали инфаркт Зюганова. Как бы не ухайдакали генсека....» — говорится в другом посте Венедиктова.

16 марта Зюганов внес в список кандидатов для участия в президентской кампании мэра Новосибирска Анатолия Локотя и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Всего в списке, составленном Зюгановым, оказался 21 человек.

1 марта газета «Известия» со ссылкой на источники в администрации президента сообщила, что председатель КПРФ может отказаться от выдвижения своей кандидатуры на президентские выборы, которые пройдут в 2018 году. По данным источников издания, ему предложили подобрать трех кандидатов моложе 55 лет для участия в выборах.