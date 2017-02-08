Российские депутаты оценили чувство юмора Асада

Информация о плохом самочувствии президента Сирии Башара Асада не cоответствует действительности, заявил после встречи с сирийским лидером член депутатской группы Госдумы по связям с сирийским парламентом Александр Ющенко. Его слова приводит ТАСС в среду, 8 февраля.

«Все эти слухи не более чем вымысел и ничего общего с реальностью не имеют», — сказал Ющенко, комментируя информацию, появившуюся в СМИ, о плохом состоянии здоровья сирийского лидера.

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Другой член делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов подчеркнул, что сирийский президент находится в хорошей физической форме. «Он динамичен, у него прекрасное чувство юмора», — добавил он.

Ранее в среду координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин сообщил о готовности Асада к переговорам с представителями оппозиции, в том числе вооруженной.

6 февраля в Астане состоялось первое заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии с участием экспертов из России, Турции, Ирана, а также ООН и Иордании. Группа была сформирована по итогам конференции по сирийскому урегулированию, прошедшей в столице Казахстана 23-24 января. Следующие переговоры совместной оперативной группы запланированы на 15-16 февраля.