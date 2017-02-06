Эксперты в Астане обсудили соблюдение режима прекращения огня в Сирии

Эксперты из России, Турции и Ирана обсудили в Астане выполнение договоренностей о перемирии в Сирии, а также механизмы контроля за его соблюдением. Об этом заявил глава российской делегации, замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Станислав Гаджимагомедов, сообщает «Интерфакс».

«Участники также обсудили меры взаимного доверия и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа», — добавил Гаджимагомедов.

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24 января на переговорах в столице Казахстана Россия, Турция и Иран договорились о создании совместного органа, на который возложен контроль за соблюдением режима прекращения огня в Сирии. В компетенцию трехсторонней комиссии входит обеспечение полного соблюдения перемирия, а также «предотвращение любых провокаций и определение модальности режима прекращения огня».

Во встрече принимали участие представители Казахстана, Ирана, ООН, США, Турции и России, делегации официального Дамаска и вооруженной сирийской оппозиции.

29 декабря 2016 года президент России Владимир Путин сообщил, что были достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии, а также о том, что правительство республики и вооруженная оппозиция решили приступить к переговорам. Режим прекращения огня на всей сирийской территории вступил в силу в 00:00 30 декабря. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.