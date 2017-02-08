В Госдуме заявили о готовности Асада к переговорам с вооруженной оппозицией

Президент Сирии Башар Асад подтвердил готовность к переговорам с представителями оппозиции, в том числе вооруженной. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин после встречи с сирийским лидером, передает ТАСС.

«Асад поддерживает наши усилия по Астане», — отметил он. Другой член делегации, депутат Александр Ющенко добавил, что президент Сирии назвал прошедшие переговоры в столице Казахстана умным и дальновидным шагом.

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В частности, по словам парламентария, сирийский лидер отметил важность того, что впервые диалог шел с представителями, «которые воюют с оружием в руках».

6 февраля в Астане первое заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии с участием экспертов из России, Турции, Ирана, а также ООН и Иордании. Группа была сформирована по итогам конференции по сирийскому урегулированию, прошедшей в столице Казахстана 23-24 января. Следующие переговоры совместной оперативной группы запланированы на 15-16 февраля.