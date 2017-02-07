Асад заявил о возможной пользе российско-американского сотрудничества для Сирии

Взаимодействие между Вашингтоном и Москвой может сыграть положительную роль для всего мира, включая Сирию. Об этом заявил сирийский лидер Башар Асад в интервью бельгийским журналистам, передает агентство SANA.

«Пока рано об этом судить, дело связано с сотрудничеством России и США», — добавил он.

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Комментируя отношение сирийских властей к новой американской администрации, Асад отметил, что Дамаск в курсе заявлений президента США Дональда Трампа о первостепенной задаче по борьбе с терроризмом. «Считаю это желание обнадеживающим, это то, о чем мы просили последние шесть лет, но пока рано делать какие-либо выводы», — резюмировал глава государства.

5 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция нового президента США Дональда Трампа дает надежду на позитивные сдвиги в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном. Глава МИД отметил, что ухудшение отношений между странами, наблюдавшееся в последние годы, произошло по вине предыдущей американской администрации.

Противостояние президента Сирии Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения, длится с 2011 года. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство».