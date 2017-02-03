Постпред США при ООН объявила условие отмены санкций против России

Антироссийские санкции будут действовать до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Как передает ТАСС, об этом в четверг, 2 февраля, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила в ходе своего первого в этой должности выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Крым — часть Украины. Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока РФ не вернет Украине контроль над полуостровом», — цитирует Хейли информагентство.

Вместе с тем она подчеркнула, что Вашингтон желает улучшения отношений с Москвой.

31 января председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что время для отмены антироссийских санкций еще не пришло.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели антироссийские санкции в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Ограничительные меры затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики. Их отмена увязывается с выполнением минских соглашений по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Договоренности, в частности, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы на Украине.

Крым и Севастополь вошли в состав России после прошедшего в марте 2014 года референдума, это решение поддержало подавляющее большинство участвовавших в плебисците. Киев отказывается признать результаты голосования. Москва подчеркивает, что процедура соответствовала нормам международного права. Российские власти неоднократно называли вопрос о принадлежности полуострова закрытым.