Чуркин ответил американской коллеге цитатой из конституции США

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, комментируя высказывание своей американской коллеги Никки Хейли об условии отмены антироссийских санкций, процитировал американскую конституцию. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает РИА Новости.

«Нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ". Народ Крым вполне определенно выразил свою волю на референдуме», — сказал российский дипломат.

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2 февраля, выступая на заседании Совета безопасности ООН впервые в статусе постоянного представителя Соединенных Штатов при всемирной организации, Хейли заявила, что ограничительные меры с России могут быть сняты только в случае возвращения Крыма Украине.

На 3 февраля намечена первая встреча Чуркина и Хейли, об этом журналистам сообщил постпред России при ООН. Он добавил, что намерен поговорить со своей американской коллегой «обо всем, о жизни».

В 2014 году ряд стран, в том числе США и государства Евросоюза, ввели санкции против России, связав это с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Отмена ограничительных мер увязывается с выполнением минских соглашений по урегулированию противостояния в Донбассе. Договоренности, в частности, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения сторон и реализацию на Украине конституционной реформы.

Крым присоединился к России после того, как в марте 2014 года состоялся референдум, на котором подавляющее большинство его участников поддержали вхождение полуострова в состав РФ. Москва подчеркивает, что процедура соответствовала нормам международного права, однако Киев отказывается признать результаты голосования. Российские власти не раз называли вопрос о принадлежности полуострова закрытым.