Чуркин обвинил Киев в стремлении отказаться от выполнения минских соглашений

Киевские власти используют спровоцированные ими же столкновения в Авдеевке как повод для полного отказа от выполнения минских соглашений. Об этом, как передает ТАСС, заявил постпред России при ООН Виталий Чуркин на заседании Совбеза всемирной организации.

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Чуркин обратил внимание на данные с камер видеонаблюдения, которые указывают на то, что столкновениям предшествовали выстрелы с позиций украинских силовиков. Также он привел высказывания украинских военачальников, которые хвалились продвижением войск, и выводы ОБСЕ о том, что эскалация конфликта была спровоцирована киевскими силовиками.

Дипломат назвал закономерным то, что любое серьезное обострение ситуации в Донбассе совпадает с зарубежными поездками украинского руководства, которое пытается выбить деньги из Евросоюза, США и международных институтов. По словам Чуркина, вместо усилий по нормализации ситуации в Донбассе и «поиску разумных компромиссов в "нормандском формате" и в рамках Контактной группы украинские власти с упорством, достойным лучшего применения, пытаются добиться военного решения конфликта».

В свою очередь, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан, выступая на заседании СБ, сообщил, что наблюдатели миссии фиксируют возросшее число вооруженных столкновений в районе населенных пунктов Авдеевка и Ясиноватая.

«Нарушения прекращения огня стали более частыми, а столкновения более ожесточенными», — отметил он, добавив, что при боях используются и реактивные системы залпового огня. Также, по его словам, в зоне боев было зафиксировано применение танков. Апакан указал, что эскалация конфликта «привела к гибели гражданских лиц и значительному ущербу жилых домов и инфраструктуры».

В последние дни в районе Донецка отмечается обострение конфликта. Бои, в частности, развернулись возле Авдеевки, они стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы города. В самопровозглашенной Донецкой народной республике, как передает ДАН, сообщают о двух погибших и 13 раненых. Подконтрольные Киеву власти, в свою очередь, также заявили о двух погибших.