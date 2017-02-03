Трамп опроверг смягчение антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимал мер по смягчению антироссийских санкций. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в Белом доме.

«Я ничего не смягчал», — ответил он на вопрос журналиста.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объяснил, что Вашингтон не ослаблял ограничительные меры в адрес Москвы, а лишь уточнил их действие. «Это обычный порядок действий Минфина, который довольно часто уточняет специфические вопросы после введения санкций, — подчеркнул он.

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Ранее в четверг сообщалось о том, что США смягчили санкции в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, позволив «запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения», выданные ведомством на «продукты информационных технологий», при условии, что общая стоимость оплаты не превысит 5 тысяч долларов в год. Вместе с тем экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров и технологий в Крым запрещена.

Санкции против ФСБ и ряда других российских ведомств в декабре 2016-го ввел предшественник Трампа Барак Обама. В качестве причин были названы кибератаки, якобы осуществленные российской стороной в ходе президентской избирательной кампании в Соединенных Штатах. Москва все обвинения последовательно опровергала.