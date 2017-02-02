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Президент Украины назвал условия отмены антироссийских санкций

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Петр Порошенко
Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что больше всех желает отмены антироссийских санкций, однако Москва должна выполнить ряд условий. Об этом он заявил в интервью газете Berliner Morgenpost, отвечая на вопрос о намерении США снять ограничительные меры.

«Знает ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко. Но сначала Россия должна вывести свои войска с территории нашей страны, для того, чтобы Украина смогла восстановить свою целостность и суверенитет», — заявил глава государства. Он в очередной раз подчеркнул, что Москва должна выполнить минские соглашения.

Порошенко также отметил, что антироссийские санкции нанесли ощутимый вред экономике России. «Уровень жизни в стране значительно упал, так же как и курс российской валюты», — заявил он.

27 января советник президента США Келлиэнн Конуэй подтвердила, что администрация работает над вопросом отмены американских санкций против России. «Эти темы находятся на рассмотрении. Естественно, как и вопросы улучшения взаимоотношений с лидерами и странами по всему миру», — заявила она.

Позднее в этот же день Дональд Трамп заявил, что говорить о снятии ограничительных мер с России пока рано. При этом он выразил надежду, что Вашингтону удастся выстроить «фантастические отношения» с Москвой.

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