Белый дом подтвердил изучение Трампом темы отмены санкций против России

Советник президента США Келлиэнн Конуэй подтвердила в интервью Fox News, что администрация работает над вопросом отмены американских санкций против России.

«Все эти темы находятся на рассмотрении. Естественно, как и вопросы улучшения взаимоотношений с лидерами и странами по всему миру», — заявила она в пятницу, 27 января, отвечая на вопрос о том, будут ли Трамп и его российский коллега Владимир Путин в субботу обсуждать по телефону снятие ограничительных мер с Москвы.

Поздно вечером 26 января сотрудник Атлантического совета Фабрис Потье (Fabrice Pothier) написал в Twitter: «Источники в Вашингтоне сообщили, что у администрации Трампа готов исполнительный приказ об отмене санкций в отношении России. Президент США поговорит с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель, а затем с Путиным в субботу».

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что американский лидер 28 января пообщается с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили планы президентов России и США поговорить 28 января.