Появились данные о подготовке Трампом приказа об отмене санкций против России

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила документ о снятии введенных против России ограничительных мер. Об этом поздно вечером в четверг, 26 января, в Twitter написал сотрудник Атлантического совета Фабрис Потье (Fabrice Pothier).

«Источники в Вашингтоне сообщили, что у администрации Трампа готов исполнительный приказ об отмене санкций в отношении России. Президент США поговорит с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель, а затем с [российским коллегой Владимиром] Путиным в субботу», — отметил Потье.

По его словам, если данная информация подтвердится, то это станет «самым большим разочарованием за те годы, в течение которых Запад предпринимал усилия для того, чтобы остановить реваншистские шаги России».

Как подчеркнул Потье, важно, чтобы последовала реакция от Конгресса, а также со стороны Европы.

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27 января Reuters со ссылкой на источник сообщил о том, что в субботу может состояться телефонный разговор между Трампом и Меркель. Собеседник агентства утверждает, что в центре беседы, скорее всего, будет Россия. Источник тем не менее не уточнил, будет ли поднята тема снятия Вашингтоном санкций с Москвы.

Что касается контактов Путина и Трампа, то пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже подтвердил планы президентов пообщаться 28 января.

Антироссийские санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены на фоне присоединения Крыма к России, а также в связи с конфликтом на юго-востоке Украины в 2014 году. Затем они неоднократно расширялись.

Атлантический совет (Atlantic Council) — влиятельный аналитический центр, расположенный в Вашингтоне.