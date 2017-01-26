Киеву указали на его место в переговорах Путина и Трампа

У Киева нет оснований требовать права голоса на будущих переговорах между Россией и США, касающихся урегулирования ситуации в Донбассе. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» в четверг, 26 января.

«Украина все эти встречи использует в основном для нападок против России и для выдвижения требований, которые заранее невыполнимы», — сказал сенатор.

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По его мнению, ни президент России Владимир Путин, ни его американский коллега Дональд Трамп не захотят допускать украинскую сторону на переговоры. «Это не значит, что кто-то за Киев будет решать судьбу Украины. Ни в коем случае. Но обсуждать какие-то вопросы можно и без них», — подчеркнул Джабаров.

Ранее в четверг заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев должен иметь право голоса на любых переговорах между Москвой и Вашингтоном, которые касаются прекращения боевых действий на востоке страны. Она добавила, что президент Украины Петр Порошенко призывает Запад сохранять санкции против России.

Боевые действия на юго-востоке Украины начались весной 2014-го после того, как киевские власти предприняли попытку подавления выступлений в этом регионе. Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к конфликту. Россия последовательно отвергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.