Путин понадеялся на сотрудничество с Трампом в новом году

Российский лидер Владимир Путин в поздравительном послании избранному президенту США Дональду Трампу выразил надежду на восстановление конструктивных отношений между государствами. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщается на сайте Кремля.

Вызовы, с которыми странам приходится сталкиваться в последние годы, подтверждают, что «российско-американские отношения остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в современном мире», отметил Путин.

Ранее российский лидер поздравил действующего президента США Барака Обаму с наступающими праздниками, несмотря на его решение выслать из США российских дипломатов.

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Глава государства также направил свои поздравления лидерам всех стран СНГ, кроме президента Украины Петра Порошенко.

23 декабря Трамп рассказал о праздничном послании от Путина. Он выразил надежду, что обе страны будут стремиться к конструктивному сотрудничеству, а не «пойдут альтернативным путем». Ранее в тот же день российский президент пообещал посетить с визитом США, если ему поступит соответствующее приглашение от республиканца.

Трамп был избран президентом США по итогам выборов, прошедших 8 ноября. В тот же день Путин одним из первых поздравил нового американского лидера телеграммой, в которой пожелал ему успехов на посту главы государства. Трамп вступит в должность 20 января 2017 года.