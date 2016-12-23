Путин пообещал приехать в США

Президент России Владимир Путин пообещал посетить с визитом Соединенные Штаты, если ему поступит соответствующее приглашение. Об этом глава государства заявил на большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если [избранный президент США Дональд] Трамп пригласит приехать в США, то, конечно, приеду», — сказал Путин.

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Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва не рассчитывает на резкое улучшение российско-американских отношений с приходом администрации республиканца Дональда Трампа. «Мы не носим "розовые очки", не питаем иллюзии на какие-то прорывы, но надеемся на более конструктивный подход», — подчеркнул Песков.

По его словам, диалог между странами сейчас сохраняется только на уровне глав внешнеполитических ведомств. Межпарламентские контакты, политические консультации, диалог между общественными и деловыми организациями США и России находятся «в замороженном состоянии не по нашей инициативе», добавил он.

Выборы президента США прошли 8 ноября. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января 2017 года.