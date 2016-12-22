В Кремле отказались надевать розовые очки при оценке администрации Трампа

Москва не рассчитывает на резкое улучшение российско-американских отношений с приходом администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не носим "розовые очки", не питаем иллюзии на какие-то прорывы, но надеемся на более конструктивный подход», — сказал официальный представитель Кремля.

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Диалог между странами в настоящее время сохраняется только на уровне глав внешнеполитических ведомств, отметил Песков. Межпарламентские контакты, политические консультации, диалог между общественными и деловыми организациями США и России находятся «в замороженном состоянии не по нашей инициативе», добавил он.

21 декабря пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что дипломатическое взаимодействие Вашингтона и Москвы не прерывается. Комментируя высказывания Кремля о том, что диалог между государствами по сути заморожен, Кирби сказал: «Сложно понять точно, какой именно смысл вкладывается в этот комментарий».

В среду Песков отмечал, что российско-американские отношения сопровождает «крайняя степень недоверия».

Выборы президента США прошли 8 ноября. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января 2017 года.

