Порошенко остался без новогоднего поздравления от Путина

Президент России Владимир Путин направил главам государств и правительств зарубежных стран, а также руководителям международных организаций поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля в пятницу, 30 декабря.

Свои поздравления Путин направил лидерам всех стран СНГ, кроме президента Украины Петра Порошенко. Так, телеграммы получат лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

Кроме того, послания направлены президентам Южной Осетии, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Италии, Сербии, Турции, Финляндия, Франция, ЮАР, президенту и премьер-министру Индии, князю Монако, главам правительств Венгрии, Израиля, Канады, Японии.

Путин поздравил также Папу Римского Франциска, королеву Великобритании Елизавету II и премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель, короля Испании Филиппа VI и королеву Летицию, председателя КНР Си Цзиньпина, избранного президента США Дональда Трампа, председателя Государственного Совета и Совета министров Кубы Раулю Кастро.

Российский президент также направил поздравления в Организацию Объединенных Наций, Международный валютный фонд, Международный олимпийский комитет, и президентам Международной федерации футбольных ассоциаций, Международной федерации хоккея с шайбой и Международной федерации дзюдо.

Ранее Путин поздравил американского коллегу Барака Обаму с наступающими праздниками, несмотря на его решение выслать из США российских дипломатов.

В мае российский президент поздравил с 71-й годовщиной Победы лидеров большинства стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины, но не президентов этих республик.

