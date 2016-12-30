В Москве усилили меры безопасности перед Новым годом

В Москве на период новогодних праздников в местах проведения массовых мероприятий повышены меры безопасности, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

Площадки, где будут проходить гуляния, огорожены бетонными блоками. Личный состав ГИБДД переведен на усиленный режим работы. Кроме того, в столицу запрещен въезд грузовикам. Во время празднований полиция будет перекрывать крупные транспортные развязки.

Как сообщалось 28 декабря, в последний день уходящего года в центре столицы будет ограничено движение транспорта. Так, с 15:00 мск будет перекрыта улица Ильинка от Новой до Красной площади. С 22:00 нельзя будет проехать по Охотному ряду, Моховой, Тверской, Большой Дмитровке и Петровке.