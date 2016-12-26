Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в московском регионе ожидается температура около ноля и небольшие осадки. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает телеканал «360» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос».

«В конце рабочей недели очередной атлантический циклон принесет к берегам Москвы-реки осадки и новую волну оттепели», — рассказали в «Фобосе».

В начале декабря dni.ru со ссылкой на метеорологический центр Gismeteo проинформировали, что в ночь на 1 января в Москве будет до минус 33 градусов. Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд тогда усомнился в достоверности этих сведений. В интервью Национальной службе новостей (НСН) он подчеркнул, что прогнозы погоды делают не дальше, чем на пять-шесть дней.