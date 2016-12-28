Парковку в Москве сделают бесплатной на период с 1 по 8 января

Парковка в столице будет бесплатной с 1 по 8 января. Об этом сообщает телеканал «Москва 24». При этом отмечается, что 31 декабря за стоянку необходимо будет заплатить.

С 26 декабря в зону платной парковки в Москве были включены 206 улиц. Новые стоянки расположены, в основном, возле торговых центров, станций метрополитена и остановок наземного транспорта. По информации Национальной службы новостей (НСН), в первый день работы этих парковок москвичи воспользовались ими около пяти тысяч раз.

Платные парковки появились в столице в рамках эксперимента в ноябре 2012 года. Сейчас за стоянку нужно платить на 479 улицах города.

