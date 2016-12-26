Плату за парковку начали взимать еще на 206 улицах Москвы

С понедельника, 26 декабря, платная парковка введена еще на 206 улицах Москвы, передает телеканал «360». Новые стоянки, как правило, расположены возле торговых центров, станций метро и остановок наземного транспорта.

Как отмечает сетевое издание m24.ru, плата за парковку введена и на аварийных участках. Стоянка за пределами Третьего транспортного кольца, как и прежде, составляет 40 рублей в час.

Решение о том, какие именно улицы будут включены в зону платной парковки, принималось с участим муниципальных депутатов, экспертов и местных жителей, отмечает телеканал «360».

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов в интервью Национальной службе новостей (НСН) раскритиковал введение платной парковки в спальных районах столицы. «Москвичи жалуются, что в гости друг к другу съездить нельзя. Мы договаривались раньше сделать платные парковки только в центре города, он не приспособлен к этому вопросу. Зачем в спальных-то районах делать?» — заявил Лысаков.

Первые платные парковки появились в Москве в рамках эксперимента в ноябре 2012 года. В настоящее время за стоянку необходимо платить на 479 улицах столицы.