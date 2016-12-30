Путин поздравил выславшего российских дипломатов Обаму с Новым годом

Президент Владимир Путин поздравил американского коллегу Барака Обаму с наступающими праздниками, несмотря на его решение выслать из США российских дипломатов. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 30 декабря.

«Жаль, что администрация президента Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом», — говорится в заявлении главы государства.

Российские лидер также передал поздравления и пожелал благополучия избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Путин также заявил, что Москва расценивает последние действия уходящей администрации США как недружественные и провокационные шаги, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений, сообщалось ранее в пятницу. У России есть основания принять ответные меры, но делать она этого не будет. Таким образом глава государства отклонил предложение МИД России выслать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона.