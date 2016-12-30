Медведев после высылки дипломатов из США указал на агонию администрации Обамы

Премьер-министр Дмитрий Медведев на фоне высылки российских дипломатов из США разместил в своем Twitter запись с критикой администрации уходящего американского президента Барака Обамы.

«Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией», — написал глава правительства в пятницу, 30 декабря.

Он также добавил к сообщению аббревиатуру RIP, традиционно означающую «Покойся с миром» (Rest in Peace) и часто используемую в качестве эпитафии на надгробиях.

Накануне, 29 декабря, стало известно о том, США решили выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Что это за объекты, не уточняется. По словам высокопоставленного чиновника, выступающего на условиях анонимности, это стало «ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России».

Также президент США Барак Обама ввел санкции против России в связи с якобы имевшими место кибератаками против избирательной системы. Под санкции попали в том числе Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России. Кроме того, ограничения вводятся против нескольких организаций и физических лиц.