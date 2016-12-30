Госдеп после введения санкций поздравил русских журналистов «s novym godom»

Представитель Госдепартамента США в ходе конференц-связи после объявления о введении новых санкций против России поздравил русскоговорящих журналистов с наступающим праздником. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всех, кто среди вас говорит на русском языке, я поздравляю s novym godom», — сказал представитель Госдепа.

29 декабря президент США Барак Обама объявил о применении ограничительных мер в отношении девяти лиц и организаций: ФСБ, ГРУ, четырех сотрудников последнего и трех компаний, которые оказывали материальную поддержку кибероперациям ГРУ. Американский лидер объяснил свое решение тем, что посредством хакерских атак Россия пыталась вмешиваться в избирательный процесс в Соединенных Штатах (Москва подобные обвинения последовательно отвергала — прим. «Ленты.ру»).

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Минфин США добавил в санкционный список еще двух человек, которые, действуя в киберпространстве, способствовали хищению денег и персональной информации. Кроме того, Госдеп решил выслать 35 российских дипломатов в ответ на длящиеся последние два года притеснения сотрудников американских диппредставительств со стороны российской полиции и спецслужб.

В Москве уже пообещали, что последует адекватная реакция, основанная на принципах взаимности.

Обама покинет пост президента в конце января, когда его место займет республиканец Дональд Трамп, обещавший во время своей предвыборной кампании улучшить отношения с Россией.