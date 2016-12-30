Западные СМИ оценили троллинг Обамы российскими дипломатами

Западные СМИ оценили ответ посольства России в Великобритании на решение президента США Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов. Об этом они сообщили в своих материалах.

«Российское посольство только что ответило мемом на санкции США. Без шуток», — пишет Mashable.

«Ответ России на решение Обамы выслать 35 российских дипломатов оказался быстрым и довольно-таки забавным», — прокомментировали ситуацию журналисты The Independent.

«Россия поиздевалась над статусом "хромой утки" Барака Обамы после введения новых санкций», — отметили сотрудники The Washington Times.

В то же время в заметке Business Insider назвали троллинг Обамы «ехидной шуткой».

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Ранее посольство России прокомментировало решение президента США Барака Обамы публикацией в Twitter изображения утенка с подписью «хромой». «Президент Обама высылает 35 российских дипломатов в духе холодной войны. Все, в том числе американцы, будут рады увидеть конец этой незадачливой администрации», — говорилось в сообщении.

Помимо высылки российских дипломатов, в США решили закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Эта мера заявлена как «ответ на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России».

В тот же день президент США Барак Обама объявил о введении новых антироссийских санкций против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.