Посольство России отреагировало на действия Обамы изображением хромого утенка

Посольство РФ в Великобритании прокомментировало решение президента США Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов публикацией на своей странице в Twitter изображения утенка с подписью «хромой».

«Президент Обама высылает 35 российских дипломатов в духе Холодной войны. Все, в том числе американцы, будут рады увидеть конец этой незадачливой администрации», — говорится в сообщении.

29 декабря США решили выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Эта мера заявлена как «ответ на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России».

В тот же день президент США Барак Обама объявил о введении новых антироссийских санкций против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия даст адекватный ответ на новые санкции. Введение ответных мер анонсировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.