В Госдуме указали на изменившееся отношение украинцев к Крыму

Большинство украинцев фактически признали Крым частью России, но боятся открыто говорить об этом, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек. Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 24 января, комментируя историю с картой киевской типографии, на которой полуостров обозначен как российская территория.

«И хотя версия карты будет перепечатана, молчание большинства украинцев подтвердило, что позиции киевской власти и мысли населения идут в диаметрально противоположных направлениях», — сказал парламентарий.

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По его словам, карта с российским Крымом возмутила только «душевнобольных националистов и чиновников мелкого пошиба». Остальные украинцы не называют полуостров российским, чтобы избежать репрессий со стороны властей, отметил депутат, избранный в нижнюю палату парламента от Крыма.

«Создается впечатление, что [президенту Украины] Петру Порошенко с разных сторон закидывают так называемые месседжи о смене политики в отношении Крыма. Это мы видели и в западных изданиях, и на видео, теперь уже и на Украине открытым текстом говорят: "Петро, ты не прав"», — резюмировал Бальбек.

23 января сообщалось, что киевская типография выпустила развивающую географическую игру для детей, на картах которой Крым находится в составе России. В типографии заявили, что ошибку допустил дизайнер.

В конце сентября Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию запретил трансляцию на территории страны детского канала «Карусель» за то, что в передаче «С добрым утром, малыши» была показана карта с российским Крымом.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев считает эту территорию временно оккупированной и не признает российскую принадлежность полуострова. В Москве считают вопрос крымского статуса закрытым.