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Резолюцию о нарушении Киевом прав человека в Крыму назвали заделом на будущее

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Руслан Бальбек
Руслан Бальбек

Перспективы резолюции о нарушении Киевом прав человека в Крыму зависят от объективности рассмотрения документа в ООН, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с «Лентой.ру» в понедельник, 16 января.

По словам парламентария, в настоящий момент европейские страны предвзято относятся к данным о ситуации на полуострове. Поэтому, считает Бальбек, документ является скорее «заделом на будущее».

«Верю, что настанет тот период, когда западный мир, хочет или не хочет, признает Крым как часть России, и тогда этот документ "выстрелит". И можно будет на законных основаниях привлечь к ответственности тех, кто нарушал права крымчан во время украинской власти», — сказал парламентарий.

Ранее 16 января стало известно, что крымские власти подготовили проект резолюции о нарушениях прав человека в республике в период, когда полуостров находился в составе Украины. Ожидается, что документ обнародуют на этой неделе.

12 января Бальбек заявил, что компромиссом по урегулированию ситуации вокруг Крыма может стать приезд в республику международной мониторинговой миссии, которая объективно оценит ситуацию и подтвердит законность воссоединения полуострова с Россией.

20 декабря 2016 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую якобы имеющие место в Крыму нарушения прав человека и призывающую Россию допустить на полуостров международных наблюдателей.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. При этом Украина считает эту территорию временно оккупированной и не признает российскую принадлежность полуострова. В Москве считают вопрос крымского статуса закрытым.

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